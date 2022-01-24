В Брянске сотрудники Росгвардии почтили память Героя России Олега Визнюка

Фото: пресс-служба Управление Росгвардии по Брянской области.

В Брянске сотрудники Росгвардии почтили память Героя России капитана Олега Визнюка. 24 января ему исполнилось бы 54 года, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардейцы побывали на могиле героя. Они почтили память военнослужащего минутой молчания и возложили цветы.

Капитан Олег Визнюк героически погиб при выполнении боевого задания в Грозном 6 августа 1996 года. Он возглавил группу разведчиков и шел на прорыв к блокированным подразделениям. Они попали в засаду и вступили в неравны бой с бандитами. Визнюк погиб, спасая жизни подчиненных.

Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 1997 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Северо-Кавказского региона, капитану Визнюку Олегу Станиславовичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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