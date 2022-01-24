В Брянской области в 2021 году на железной дороге 14 человек получили травмы. Об этом сообщают 24 января в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

На наиболее травмоопасных участках и в местах несанкционированного прохода через железную дорогу вместе с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники провели 195 рейдов, выявили и привлекли к административной ответственности 150 нарушителей.

Проводят и разъяснительную работу в прошлом году работники железной дороги дали 300 «уроков безопасности», раздали больше двух тысяч памяток и брошюр с правилами поведения на железной дороге, показали 76 профилактических видеороликов.

Кроме того, на станциях и остановочных пунктах региона отремонтировали 22 пешеходных настила. Обновили и дополнительно установили больше 80 знаков безопасности, на пешеходных переходах и пассажирских платформах нанесли 69 предупреждающих надписей «Сними капюшон», «Сними наушники».

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