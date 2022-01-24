Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную работу:

- токарь или ученик (з/плата 30.000-60.000 руб.)

- гальваник или ученик

- доводчик - притирщик или ученик

- шлифовщик или ученик

- фрезеровщик или ученик

- начальник цеха

- наладчик технологического оборудования

- инженер-технолог

- столяр-плотник

- облицовщик

- электромонтер (3-5 разряд) Заработная плата по результатам собеседования. Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц. Для иногородних возможно предоставления жилья или оплата проезда. Обращаться в отдел кадров завода, ул. Парковая, д.14. Тел.: 8(48336) 4-24-34, 8(900)3662374 Viber, WhatsApp.

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