Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную работу:
- токарь или ученик (з/плата 30.000-60.000 руб.)
- гальваник или ученик
- доводчик - притирщик или ученик
- шлифовщик или ученик
- фрезеровщик или ученик
- начальник цеха
- наладчик технологического оборудования
- инженер-технолог
- столяр-плотник
- облицовщик
- электромонтер (3-5 разряд) Заработная плата по результатам собеседования. Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц. Для иногородних возможно предоставления жилья или оплата проезда. Обращаться в отдел кадров завода, ул. Парковая, д.14. Тел.: 8(48336) 4-24-34, 8(900)3662374 Viber, WhatsApp.
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