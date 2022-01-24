Жительница Брянска незаконно получила чернобыльскую выплату. Прокуратура Гордеевского района провела проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что 24-летняя женщина постоянно проживает с малолетним ребенком в Брянске. При этом она, чтобы получить социальную выплату, зарегистрировалась в поселке Мирный Гордеевского района. Населенный пункт относится к зоне радиоактивного загрязнения.

Затем она предоставила в уполномоченный орган заведомо ложные данные о месте своего проживания и получила компенсацию больше 53 тысяч рублей за проживание в зоне радиоактивного загрязнения.

- На женщину завели дело по статье «Мошенничество при получении выплат», - говорят в пресс-службе прокуратуры по Брянской области.

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