Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 12:15

В Брянске на строительной базе на проспекте Московском сгорела баня

Это был выставочный образец
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске в понедельник, 24 января, в Фокинском районе на строительном рынке сгорела баня. Это был выставочный образец товара.

Сообщение о пожаре у дома №99 на проспекте Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.23. На место выехали три автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Огонь тушили с двух пожарных стволов. В 13.42 пламя потушили.

Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелась баня.

0