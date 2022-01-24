В Брянске на строительной базе на проспекте Московском сгорела баня

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске в понедельник, 24 января, в Фокинском районе на строительном рынке сгорела баня. Это был выставочный образец товара.

Сообщение о пожаре у дома №99 на проспекте Московском поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 13.23. На место выехали три автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Огонь тушили с двух пожарных стволов. В 13.42 пламя потушили.

Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят, почему загорелась баня.