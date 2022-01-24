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Общество24 января 2022 9:30

Дело брянца за убийство 30-летней давности передали в суд

В пьяной ссоре мужчина до смерти избил знакомую
Надежда ПЕТРУНИНА
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Жителя брянской Унечи обвиняют по статье «Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств». Преступление он совершил 30 лет назад. Но из-за отсутствия свидетелей оно осталось нераскрытым, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 12 ноября 1992 года ночью пьяный обвиняемый возле одного из домов по улице Ленина в Унече во время ссоры избил свою знакомую. От полученных травм женщина умерла на месте преступления. После он перетащил ее тело под автомобильный мост и сбросил в реку Унеча.

- Сейчас уголовное дело направили в суд, - говорят в надзорном ведомстве.

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