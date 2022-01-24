В Бежицком районе Брянска в 2022 году отремонтируют шесть улиц

В Бежицком районе Брянска отремонтируют шесть улиц. По некоторым их них уже прошли торги.

В порядок приведут переулок Металлистов от улицы Институтской до Комсомольской, улицу Металлистов, Институтскую от Металлистов до Молодой Гвардии. По объектом завершились аукционы.

Ремонта ждут переулок Гончарова от улицы Литейной до Клинцовской, улица Мира от Клинцовской до Молодой Гвардии и участок в 700 метров на улице Молодой Гвардии - от 22-го Съезда КПСС до Ульянова.

Между тем, горожане просят содержать в порядке те дороги, которые уже отремонтированы. У остановки "Памятник болгарским патриотам" автомобилисты повредили колеса. Только после жалобы в соцсетях ямы залатали.