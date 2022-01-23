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Происшествия23 января 2022 6:36

В Брянске загорелся домик в отеле на улице Волочаевской

В пожаре никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
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В Фоминском районе Брянска загорелся отдельно стоящий домик в отеле на луне Волочаевской. Пожар случился вечером в субботу, 22 января. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 18.37.

На место выехали шесть пожарных машин, автолестница и служба пожаротушения, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На тушении работали четыре ручных пожарных ствола, два звена газодымозащитной службы, - говорят в ведомстве. - В 19.06 пожар локализован. В 19.16 ликвидация открытого горения. В 19.29 полная ликвидация пожара.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Эксперты выяснят причину возгорания.

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