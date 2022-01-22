В Брянске подготовили резервный колл-центр по коронавирусу. Он откроется на базе поликлиники №4. В нем смогут работать до 40 операторов.

За 20 января в колл-центр по номеру 122 поступило 762 звонка. Время ожидания ответа в среднем - 12 секунд. Максимально в прошлые волны заболеваемости удалось обрабатывать до 2200 звонков в сутки, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Чаще всего звонившие хотят вызвать врача на дом или записаться на вакцинацию.

Существующий колл-центр на базе областной больницы увеличили с 22 до 44 человек.

- Увеличивается штат администраторов в регистратурах поликлиник и количество телефонных линий, чтобы гражданам было проще дозвониться в медучреждения по привычным номерам, - говорят в правительстве.