Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в конце января забьют первые сваи в воде строящегося моста на набережной. На объекте прошло выездное рабочее совещание. В числе первоочередных работ – работа в русле Десны. По проекту несколько опор будут располагаться прямо в воде, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Первые сваи планируют забить в конце января.

Сейчас подрядчик бетонирует опоры. Строители залили бетоном арматурный каркас ростверка одной из опор, а накануне бетонировали колонны. Уже смонтировали на опорах моста76 балок из 198.

Напомним, строительство моста ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новый мост заменит существующий, который эксплуатируют уже больше 25 лет. Объект соединит улицу Горького с новой дорогой – защитной дамбой «Брянск – I – Брянск – II».

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