Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске в ДТП с двумя иномарками пострадал водитель. Автоавария произошла 19 января около восьми утра на улице Вали Сафроновой. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «Рено» ехал со стороны улицы 2-я Линия в сторону улицы Дуки. Он не справился с управлением и врезался в автомобиль «Шкода» под управлением 39-летнего мужчины. Он ехал во встречном направлении.

- В ДТП водитель «Рено» получил черепно-мозговую травму, ушиб головы и грудной клетки, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. При обследовании места ДТП установлены недостатки в содержании улично-дорожной сети в виде наличия рыхлого снега и зимней скользкости в виде стекловидного льда. По данному факту составлен акт выявленных недостатков в содержании дорог. Информацию передали диспетчеру Дорожного управления.

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