В Брянской городской больнице №4 в конце января откроют новый корпус

В Брянске в конце января откроют новый хирургический корпус на 90 коек городской больницы №4. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

Новый корпус возвели в течение прошлого года за областные деньги. Его будут использовать как ковидный госпиталь на 200 коек. В ближайшее время там будут не только лечить коронавирусных пациентов, но и делать им срочные операции, если это необходимо.

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