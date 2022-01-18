В брянском Новозыбкове на сельхозпредприятие на работу взяли 12 человек без справки от психиатра

В брянском Новзыбкове председатель производственного кооператива получил штраф за допуск к работе 12 человек, не прошедших обязательные освидетельствования у психиатра. Об этом в прокуратуру сообщил местный житель, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Этот факт считается нарушение трудового законодательства в сфере охраны труда.

Прокуратура района внесла председателю сельхозпредприятия представление и завела на него административное дело.

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