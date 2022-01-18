В Погарском районе открыли обновленный Дом культуры

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Погарском районе, в селе Бобрик, открыли обновленный Дом культуры. Строители обновили крыши и фасад здания, облицевали потолки, отремонтировали полы и крыльцо. А также заменили двери и электропроводку. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В регионе в прошлом году по проекту «Культура малой Родины» отремонтировали и оснастили 29 Домов культуры, еще 41 учреждение обновили по другим программам. На это израсходовали больше 80 миллионов рублей.

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