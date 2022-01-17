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Общество17 января 2022 14:54

В Брянске водители пожаловались на ямы на Городищенском повороте

Фото опубликовали в соцсети
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Черный список Брянск", vk.com.

Фото: "Черный список Брянск", vk.com.

В Бежицком районе Брянска на Городищенском повороте водители заметили на дороге ямы. Свои возмущения они выразили в соцсети ВКонтакте в одной из групп. Там же опубликовали и фотографию.

- Водители, будьте осторожны, - пишет автор поста. - Наехав на ямы можно остаться с двубоковыми порезами без шансов на восстановление.

Пользователи соцсети в комментариях пишут, что ямы появляются каждый год на одном и то же месте. Кстати, на кольце опять также образуется крупная яма.

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