В Брянске директор фирмы незаконно получила субсидию на оплату ЖКХ

В Брянске директор фирмы подделала справку о зарплате и незаконно получала субсидию на оплату ЖКХ как малоимущая. На женщину завели уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В Володарском районном суде вынесли приговор. Виновной назначили штраф в 100 тысяч рублей.

В суде установили, что 43-летняя женщина является генеральным лиректором одной из организаций города. С февраля 2020 по март 2021 года она изготовила поддельный документ о своих доходах. На основании его ей назначили субсидию. Из областного бюджета на это выделили 66 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.