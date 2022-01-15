Брянские росгвардейцы изъяли 8 огнестрелов и 50 патронов

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянской области росгвардейцы изъяли восемь огнестрелов и 50 патронов. В регионе проходит профилактическое мероприятие «Оружие». Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

На этот раз обследовали Навлинский и Трубчевский районы. Проверили больше 100 мест, где зарегистрировано гражданское оружие. Обращали внимание на наличие оружия, соблюдение условий хранения и наличие соответствующих разрешительных документов.

- Одной из целей данных мероприятий, помимо проверок, является разъяснение владельцам огнестрельного оружия правил безопасного обращения с оружием, необходимости соблюдения сроков его перерегистрации, а также мер административной и уголовной ответственности за нарушение норм действующего законодательства в области оборота оружия, - сказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы подполковник полиции Андрей Борисов.

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