Под брянскими Клинцами в ДТП пострадали шесть человек. Автоавария произошла в пятницу, 14 января, на трассе Клинцы-Гордеевка-Красная гора-Унеча. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации,25-летний водитель автомобиля ВАЗ – 21070 ехал в сторону Унечи. Он не справился с управлением. Из-за чего машины съехала в кювет и врезалась в дерево.

- В ДТП водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы, - говорят в Госавтоинспекции. – 21-летний пассажир получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. 29-летний пассажир – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом шейного отдела позвоночника. Пострадал и 32-летний пассажир. У него - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, шеи, ушиб нижней челюсти. Вывих правого плеча получил 23-летний пассажир. Всех их госпитализировали. Назначили лечение и отпустили домой 20-летнего парня, у которого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваную рану правой ушной раковины.

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