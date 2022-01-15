Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 января 2022 7:17

В брянском Стародубе на пожаре погибли 63-летний мужчина и 61-летняя женщина

Пламя потушили за 20 минут
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Стародубе на пожаре погибли 63-летний мужчина и 61-летняя женщина. Трагедия произошла днем,14 января, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На улице Семашко загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 16.46. К месту пожара выезжали четыре автоцистерны.

- В борьбе с огнем задействовали два ручных пожарных ствола, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Полностью пламя ликвидировали за 20 минут. К сожалению, без жертв не обошлось.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»