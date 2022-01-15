Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Стародубе на пожаре погибли 63-летний мужчина и 61-летняя женщина. Трагедия произошла днем,14 января, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На улице Семашко загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 16.46. К месту пожара выезжали четыре автоцистерны.

- В борьбе с огнем задействовали два ручных пожарных ствола, - говорят в чрезвычайном ведомстве. – Полностью пламя ликвидировали за 20 минут. К сожалению, без жертв не обошлось.

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