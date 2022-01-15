Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В брянском Новозыбкове сильный ветер повалил дерево на автомобиль. Об этом 15 января рассказали очевидцы в соцсети в одной из групп ВКонтакте.

На фотографии видно, что повреждение от падения дерева получи автомобиль «Тойота». Разбиты крыша. Двери и стекла. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 13 января синоптики предупреждали о сильном ветре на территории региона. Поваленные деревья – одно из последствий стихии.

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