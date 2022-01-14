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Общество14 января 2022 12:06

Брянцев предупредили о гололедице на дорогах и сильном ветре 15 января

Плюсовая температура сменится минусовой
Марина АНТОНОВА
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Жителей Брянской области предупредили о гололеде, гололедице на дорогах и сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. Такую погоду ожидают в субботу, 15 января, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

По прогнозам синоптиков, плюсовая температура вечером в пятницу сменится на минусовую. Судя по всему, все улицы превратятся в каток.

Из-за гололедицы пешеходов просят быть аккуратными на дорогах. Возможно отключение электроснабжения. Возрастает вероятность ДТП, обрушения ветхих конструкций.