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Происшествия14 января 2022 10:15

Жителя брянских Клинцов будут судить за смерть приятеля

Пьяный мужчина ударил знакомого ножом в бедро, тот скончался от травм
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области будут судить жителя Клинцов за смерть знакомого. Завершилось расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый поздно вечером 22 февраля прошлого года у себя дома был пьян. В гостях у него был знакомый. Приятели поссорились. Хозяин ударил гостя ножом в бедро.

С ранением потерпевшего госпитализировали. Но на следующий день он умер в больнице.