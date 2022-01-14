Жителя брянских Клинцов будут судить за смерть приятеля

В Брянской области будут судить жителя Клинцов за смерть знакомого. Завершилось расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемый поздно вечером 22 февраля прошлого года у себя дома был пьян. В гостях у него был знакомый. Приятели поссорились. Хозяин ударил гостя ножом в бедро.

С ранением потерпевшего госпитализировали. Но на следующий день он умер в больнице.