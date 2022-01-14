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Общество14 января 2022 10:08

В Брянской области ищут пропавшего 51-летнего Геннадия Гомонова

Мужчина исчез 1 октября прошлого года в Навле
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянсколй области ищут пропавшего 51-летнего Геннадия Гомонова. Мужчина исчес в поселке Навля 1 октября прошлого года. С тех пор родственники не знают, где он находится, пишут в группе "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы с сединой, карие глаза. Среди особых примет - носит усы, бороду, частично отсутствуют зубы.

При пропаже мужчина предположительно был одет в серый свитер, красные спортивные брюки, красную бейсболку, обут - в черные берцы.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или доровольцам.

Телефон поискового отряда - 8-800-700-54-52.