Водителя мотоцикла из Севского района отправили в колонию за пьяное вождение

Водителя мотоцикла из Севского района отправили в колонию строгого режима за пьяное вождение. 35-летнему мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы. Адвокат пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 17 июля прошлого года автоинспекторы остановили мотоцикл "Минск" без номеров в севском селе Чемлыж. У водителя не было прав, так как его лишили их на год и восемь месяцев за то, что он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. На этот раз он также не стал проходить тест на наличие алкоголя.

Кроме реального срока суд лишил брянца водительских прав на три года.

Приговор уже вступил в законную силу.