В Большом Полипине построят вторую очередь полигона для отходов

В поселке Большое Полпино в Брянске планируют построить вторую очередь полигона для отходов с площадкой для компостирования. В прошлом году начали готовить проектно-сметную документацию, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

- На мусоросортировочной станции в Большом Полпине проводят производственный экологический контроля, чтобы здесь соблюдали требования в области охраны окружающей среды, установленные законодательством, - говорят в Думе.

В прошлом году заменили 700 контейнеров для сбора мусора, закупили 10 новых мусоровозов, из семи населенных пунктов в Дятьковском, Карачевском, Унечском и Суражском районах стали вывозить мусор. Региональный оператор начал обезвреживать новые виды отходов с помощью установки «Гейзер».

Пока мусор сортируют на полигонах в Большом Полпине, в Комаричском районе и Жуковском округе. Подали документы на получение лицензии на мусоросортировочные станции в Трубчевском и Суражском районах.

В регионе в этом году установят 2,2 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора от населения.