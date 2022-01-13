Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В брянских Клинцах автоинспекторы с детьми слепили снеговика безопасности. Для дошкольников провели профилактическое мероприятие «Снеговик на страже безопасности дорожного движения». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Ребята слепили сказочного персонажа «Снеговика по ПДД». Его украсили эмблемой светофора, световозвращающими элементами и раскрасили яркими красками.

- Во время мероприятия автоинспекторы беседовали с детьми о важности соблюдения Правил дорожного движения особенно в зимний период времени, - говорят в Госавтоинспекции. - Повторили правила перехода проезжей части, сигналы светофора. Особое внимание уделили использованию световозвращателей, которые в темное время суток могут спасти жизнь и ребенку, и взрослому. А также напомнили маленьким пассажирам, что при движении в автомобиле необходимо всегда быть пристегнутым в детском удерживающем устройстве.

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