В Брянске в магазине поймали вора, находившегося в федеральном розыске

В Брянске на проспекте Ленина росгвардейцы задержали двух мужчин при попытке урасть продукцию. Один из злоумышленников находился в федеральном розыске. Об этом сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области.

Работник магазина сообщила силовикам, прибывшим по сигналу «Тревога», что двое мужчин пытались украсть товар, спрятав его в карманы курток. Ими оказались 39-летний брянец и 28 летний уроженец соседних областей. Оба были ранее судимы.

При проверки базы данных выяснили, что 28-летний приезжий скрылся от следствия и объявлен в розыск. Оказалось, он является фигурантом уголовного дела по статье «Незаконное производство и сбыт наркотических веществ».

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