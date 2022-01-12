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Общество12 января 2022 14:17

В Брянске умер иеромонах Серафим

Он скончался после продолжительной болезни
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Белобережская пустынь.

Фото: Белобережская пустынь.

В Брянске умер иеромонах Серафим. Он ушел из жизни после продолжительной болезни. Священнослужитель был насельником Белобережской мужской пустыни, сообщают 12 января в группе монастыря в соцсетях.

Жители региона соболезнуют по этому печальному поводу.

- Просим ваших молитв о новопреставленном Серафиме, - пишут в группе. - Упокой, Господи, душу усопшего раба и сотвори ему вечную память!

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