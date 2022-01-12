Фото: пресс-служба брянской городской администрации.

В брянском Кокино открыли пристройку к детскому саду «Мозаика». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В 2021 году возвели пристройку для малышей от двух месяцев до трех лет. Она рассчитана на 55 мест. К существующим 11 группам добавили еще четыре.

Средства на строительство выделили из бюджета региона. Кроме возведения постройки обновили 10 теневых навесов, установили архитектурные формы, навес для санок и колясок, уличное освещение, а также уложили рулонную газонную траву. Полностью благоустроили и заасфальтировали территорию, установили новый забор.

- В Брянской области с 2016 года успешно реализуется государственная программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, - говорят в пресс-службе регионального правительства. - За это время построили 11 детских садов и 11 пристроек к существующим детским садам в целом на 2550 мест. В 2021 году завершили строительство еще двух детских садов и пристройки на 330 мест.

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