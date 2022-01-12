Квитанция по оплате за газ, техническое обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования с 2022 года будет выглядеть по-новому

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск».

В январе 2022 года жители Брянской области получат счета-квитанции по оплате за газ нового образца. Это будет единый платежный документ, по которому абоненты смогут оплатить газ, поставленный ООО «Газпром межрегионгаз Брянск», и услуги по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, оказанные АО «Газпром газораспределение Брянск».

Строка на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования появится в квитанциях абонентов, у которых были проведены указанные работы в соответствии с подписанными актами выполненных работ.

Поставщик природного газа населению напоминает об обязанности абонента своевременно оплачивать потреблённый газ. Оплату необходимо производить ежемесячно любым удобным для абонента способом: - через сервис «Личный кабинет» ( https://мойгаз.смородина.онлайн/login);

- через банковские приложения или онлайн-сервисы

- через иные пункты оплаты услуг ЖКХ

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Брянск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку природного газа потребителям Брянской области.