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Происшествия12 января 2022 10:43

На брянском предприятии по консервации овощей работнице оторвало руку

Следователи завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

На брянском предприятии по производству консервированных овощей работнице оторвало левую руку. Это случилось днем в понедельник, 10 января, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Женщина находилась на рабочем месте. Она перерабатывала и закрывала овощи. И получила травму из-за того, что не соблюдалась техника безопасности.

Следователи изъяли необходимую документацию предпринимателя, - говорят в СКР. - И назначили судебные экспертизы.

Женщина трудилась на индивидуального предпринимателя.