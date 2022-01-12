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Общество12 января 2022 8:31

В брянской Лутовиновке местный житель сдал на металл забор в 400 килограммов

Ограждение злоумышленник разобрал за две недели
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Рогнединском районе, в деревне Лутовиновка, местный житель по частям сдал на металл забор весом больше 400 килограммов. Собственник заявил в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя. Подозреваемый признался, что давно присматривался к бесхозному, на его взгляд, ограждению. За две недели он по секциям унес забор. Секции ограждения сдавал на металлолом.

- Злоумышленник полностью возместил ущерб, - говорят в правоохранительном ведомстве. – На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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