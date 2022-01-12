В горящей квартире в брянских Клинцах погибла 56-летняя женщина

В брянском городе Клинцы во время пожара в квартире погибла 56-летняя женщина. ЧП случилось вечером во вторник, 11 января, на улице Союзной. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 22.12, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали две пожарные машины и автолестница. Оказалось, что пожар - на первом этаже дома. Квартира была сильно задымлена. Внутри горели мебель и вещи.

- На тушении работало звено газодымозащитной службы, - говорят в МЧС.

В 22.30 с огнем удалось справиться. Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры.

Спасатели напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. И просят соблюдать все правила пожарной безопасности при использовании электроприборов.