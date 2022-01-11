Брянские приставы заставили должницу вернуть в казну больше миллиона рублей

Жительница Красногорского района незаконно получила сертификат на приобретение жилья как участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С его помощью она купила дом у своей дочери, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

После прокуратура установила, что женщина намеренно продала долю в своем доме.

Данную сделку при оформлении документов на получение жилищного сертификата она скрыла. Прокурор подал иск в суд и потребовали признать незаконным постановление районной администрации о постановке на учет в качестве нуждающейся жительницу Красногорского района и взыскать с нее в доход Российской Федерации 1 миллион 62 тысяч рублей.

Иск удовлетворили, но ответчица не спешила рассчитываться с государством. Исполнительный лист передали в УФССП России по Брянской области.

В сентябре 2020 года в ведомстве завели дело. Об этом известили должницу.

- В положенный законом срок она не выплатила назначенную судом сумму неосновательного обогащения и судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, - говорят в УФССП России по Брянской области. - Затем выяснилось, что женщина получает пенсию и взыскание было обращено на этот вид дохода. На основании сведений, полученных из Росреестра, стало известно, что у должницы имеется недвижимое имущество. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на жилой дом и земельный участок жительницы Красногорского района, а также направил исковое заявление в суд об обращении взыскания на участок.

Это заставило должницу к погасить задолженности перед государством. В конце ушедшего 2021 года она оплатила остаток по основному долгу - 896 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 74 тысячи рублей.

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