В Брянской области в 2021 году на 6,4% снизилось число преступлений. Всего зарегистрировали 14 202 преступления. Это на 6,4 % меньше относительно 2020 года, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений на 7,3 %. Их число составило 3 030.

В 2021 годы в области совершили 50 убийств.

В числе преступников 7057 человек. Из них 1378 – женщины. 6527 преступлений совершили лицами без постоянного источника дохода.

Ущерб от преступлений составил 1 410 629 тысяч рублей. Общая раскрываемость преступлений увеличилась на 5,2% и составила 63,6%.

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