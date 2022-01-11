В Брянской области для патрулирования лесов приобрели пять автомобилей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области в 2021 году для патрулирования лесов приобрели пять автомобилей повышенной проходимости и 31 мотоцикл. Это стало возможным благодаря взаимодействию правительства Брянской области с Федеральным агентством лесного хозяйства Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

На Брянщине на 100% обновили парк лесопатрульной техники. Из бюджета региона еще в 2019 году на эти цели выделили больше 80 миллионов рублей. На эти средства приобрели 96 машин.

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