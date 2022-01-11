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Общество11 января 2022 10:00

В Брянске на технику для расчитски тротуаров направят 100 млн рублей

Деньги выделят из областного бюджета
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на малогабаритную технику для расчистки от снега тротуаров выделят 100 миллионов рублей. Такое решение принял губернатор после последнего снегопада, который обрушился на регион 10 января. Деньги выделят из областного бюджета, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрациию.

Снег в Брянске убирали с помощью 74 единиц техники. 9 грейдеров и 15 тракторов задействовали на расчистке тротуаров, пешеходных дорожек, площадей и скверов. Лопатами снег учирали 137 человек. Но этого оказалось недостаточно, чтобы быстро справиться с последствиями сильных осадков.