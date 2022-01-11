В брасовсокм лесничестве неизвестные пытались вырубить 17 гектаров деревьев. Природоохранная прокуратура провела проверку. Установили, что в Погребском участковом лесничестве неизвестное подготовили все необходимое для вырубки 17.7 гектара леса. Вместе с тем у них не было разрешение на проведение лесозаготовительных работ.

Брянский природоохранный прокурор обратился в суд с иском к собственнику участка, где предполагали рубку леса.

- В ходе судебного заседания установлен факт наложения границ земельного участка сельхозназначения, находящегося в частной собственности, и участка лесного фонда Российской Федерации, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Экспертиза установила, что проведенное межевание земельного участка не соответствует установленным требованиям для межевания, так, при выделе земельной доли из земель сельхозназначения, образование земельного участка произведено в границах, не относящихся к землям сельхозназначения.

Природоохранная прокуратура подала иск в суд с требованием признать недействительным результаты межевания земельных участков и из ЕГРН сведения о них, а также восстановить границы Брасовского лесничества в первоначальном виде в полном объеме.

Суд требования прокурора удовлетворил.

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