В Брянской области за три года к интернету подключили 892 соцобъекта

В Брянской области за три года к интернету подключили 892 социально значимых объекта в сельской местности. Это 150 сельских администраций, 295 школ, 407 фельдшерско-акушерских пунктов, 27 пожарных частей и постов и 13 сельских библиотек.

В населенных пунктах Брянской области, где проживают от 250 до 500 человек, провели интернет со скоростью передачи данных не меньше 10 Мбит/с. Точки доступа являются бесплатными для местных жителей. Таких построили 317.

В 50 селах с населением от 100 до 500 человек, где не было качественной мобильной связи, построили базовые станции. Они обеспечивают доступ к голосовой связи и мобильному интернету 4G.

- Данная работа будет продолжена до конца 2030 года, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.