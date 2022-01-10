В Брянске в семи дворах выявили нарушения по уборке снега

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске в четырех дворах многоквартирных домов Фокинского района и в трех – Советского выявили нарушения по уборке снега. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- При осмотре придомовых территорий 10 января зафиксировали нарушения в Фокинском районе Брянска, - говорит начальник государственной Жилищной инспекции Руслан Яньков. - Они выявлены во дворах многоквартирных домов, расположенных по адресам: улица Белорусская, 54; Новозыбковская, 14; Транспортная, 2; Унечская, 1 (УК – ООО «Жилсервис», директор Вячеслав Матин). В Советском районе Брянска нарушения выявлены по адресам: ул. Костычева, 27А (УК – ООО «УК «Славянская», директор Артур Корнейков); проезд 1-й Станке Димитрова, 4, (УК-ООО «ЖЭУ-12», директор Марина Глушенок); ул. Докучаева, 11 (УК – ООО «УК Единство», директор Юрий Олешкевич) и другим.

Также жилищная инспекция Брянской области обнаружила подобные нарушения в Бежицком и Володарском районах.

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