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Общество10 января 2022 12:36

В Стародубском районе 22-летнего сироту оставили без жилья

Квартиру парень получил после вмешательства прокуратуры
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Стародубском районе 22-летнего сироту оставили без жилья. Парень без попечения родителей остался в малолетнем возрасте, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий он состоит на учете с 2016 года.

Он с того момента получил среднее профессиональное образование, прошел военную службу по призыву, однако жилье ему так и не предоставили.

- Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать местную власть предоставить сироте благоустроенное жилое помещение, - сообщают в надзорном ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора. Сейчас молодому человеку предоставили благоустроенную квартиру в Брянске.

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