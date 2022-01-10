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Происшествия10 января 2022 8:24

Доцент брянского вуза получил 4 года условно за взятки от студентов

Преподаватель должен заплатить 800 тысяч рублей штрафа
Марина АНТОНОВА
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Доцент кафедры брянского вуза получил четыре года условно с испытательным сроком на три года за взятки от студентов. На тот же срок ему запретили преподавать. 41-летний осужденный должен выплатить штраф 800 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в 2015 и 2016 годах преподаватель получил от старосты группы взятку 33 тысячи рублей. Ее передали студенты-заочники. Доцент за вознаграждение поставил им оценки за зачет и экзамен без проверки знаний.

Приговор пока не вступил в законную силу.