Доцент брянского вуза получил 4 года условно за взятки от студентов

Доцент кафедры брянского вуза получил четыре года условно с испытательным сроком на три года за взятки от студентов. На тот же срок ему запретили преподавать. 41-летний осужденный должен выплатить штраф 800 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в 2015 и 2016 годах преподаватель получил от старосты группы взятку 33 тысячи рублей. Ее передали студенты-заочники. Доцент за вознаграждение поставил им оценки за зачет и экзамен без проверки знаний.

Приговор пока не вступил в законную силу.