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Происшествия10 января 2022 8:11

Из дома жителя Клинцовского района в новогоднюю ночь украли больше 1 млн рублей

Хозяин уехал, а жилище оставил без видеонаблюдения и сигнализации
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Из дома жителя Клинцовского района в новогоднюю ночь украли больше миллиона рублей и ювелирные украшения. 65-летний хозяин уехал. Жилище оставил без присмотра. Вокруг дома не было забора, сигнализация и видеонаблюдение также отсутствовали.

Злоумышленники отжали стеклопакет и пробрались в дом. Они вскрыли металлический сейф. Воры украли 1,1 миллиона рублей и украшения.

- Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража", - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Правоохранители ищут злоумышленников. Им грозит до десяти лет колонии.