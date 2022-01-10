Из дома жителя Клинцовского района в новогоднюю ночь украли больше 1 млн рублей

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Из дома жителя Клинцовского района в новогоднюю ночь украли больше миллиона рублей и ювелирные украшения. 65-летний хозяин уехал. Жилище оставил без присмотра. Вокруг дома не было забора, сигнализация и видеонаблюдение также отсутствовали.

Злоумышленники отжали стеклопакет и пробрались в дом. Они вскрыли металлический сейф. Воры украли 1,1 миллиона рублей и украшения.

- Полицейские завели уголовное дело по статье "Кража", - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Правоохранители ищут злоумышленников. Им грозит до десяти лет колонии.