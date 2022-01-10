В горящем доме в климовском селе погибла 82-летняя пенсионерка

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В горящем доме в селе Старый Ропск в Климовском районе погибла 82-летняя женщина. 80-летнего мужчину до приезда пожарных спасли сотрудники дорожной службы, которые чистили снег в этом населенном пункте.

Сообщение о подаре на улице Ленина в селе поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 1.54 в понедельник, 10 января. На место выехали две автоцистерны. Из-за сильного задымления в горящем доме работало звено газодымозащитной службы.

В 2.48 удалось справитсья с открытым огнем, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. В 7.20 - полностью потушить пожар.

Эксперты установят, почему загорелся дом.