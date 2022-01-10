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Общество10 января 2022 7:05

В Володарском районе Брянска из-за снегопада образовалась огромная пробка

Фотографию автомобилисты опубликовали в соцсети
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Володарском районе Брянска из-за снегопада образовалась огромная пробка. Об этом автомобилисты рассказали в соцсети в одной из групп ВКонтакте 10 января.

Очевидцы опубликовали фотографию.

В комментариях пользователи утверждают, что магистрали города засыпаны снегом. Снегоуборочная техника очищает пути, но все же еще по-прежнему метет.

Как стало известно, заторы из-за снегопада заметили на улице Советской в сторону Крахмалева и на смоленской дороге в сторону памятника летчикам. А также – от железнодорожного вокзала в сторону Советского района.

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