Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Володарском районе Брянска из-за снегопада образовалась огромная пробка. Об этом автомобилисты рассказали в соцсети в одной из групп ВКонтакте 10 января.

Очевидцы опубликовали фотографию.

В комментариях пользователи утверждают, что магистрали города засыпаны снегом. Снегоуборочная техника очищает пути, но все же еще по-прежнему метет.

Как стало известно, заторы из-за снегопада заметили на улице Советской в сторону Крахмалева и на смоленской дороге в сторону памятника летчикам. А также – от железнодорожного вокзала в сторону Советского района.

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