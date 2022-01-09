В селе Отрадное под Брянском сгорел частный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В селе Отрадное в Брянском районе 9 января сгорел частный дом. Сообщение о пожаре на улице Набережной поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 12.16. На место выехали при пожарные машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

- На тушении работали два пожарных ручных ствола и три звена газодымозащитной службы, - говорят в спасательном ведомстве.

Огонь удалось потушить только через два часа - в 14.25. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Эксперты выяснят, что стало причиной возгорания.