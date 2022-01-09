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Происшествия9 января 2022 8:25

С начала года на брянских дорогах в ДТП пострадали 13 человек

Всего случилось 129 автоаварий
Марина АНТОНОВА
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С начала 2022 года на брянских дорогах случилось девять ДТП, в которых пострадали 13 человек. В четырех авариях столкнулись машины, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В 120 авариях никто не пострадал. Но механические повреждения получили 220 машин. В 72 случаях также столкнулись машины. В 18 из них водители неправильно выбрали дистанцию до впереди идущего автомобиля. В 16 - нарушили правила проезда перекрестков. В 10 случаях автомобилисты выбрали неправильную скорость - она не соответствовала метеоусловиям и дорожной ситуации.