С начала года на брянских дорогах в ДТП пострадали 13 человек

С начала 2022 года на брянских дорогах случилось девять ДТП, в которых пострадали 13 человек. В четырех авариях столкнулись машины, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В 120 авариях никто не пострадал. Но механические повреждения получили 220 машин. В 72 случаях также столкнулись машины. В 18 из них водители неправильно выбрали дистанцию до впереди идущего автомобиля. В 16 - нарушили правила проезда перекрестков. В 10 случаях автомобилисты выбрали неправильную скорость - она не соответствовала метеоусловиям и дорожной ситуации.