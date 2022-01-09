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Происшествия9 января 2022 7:44

Житель Брянска расплатился в гипермаркете поддельной пятитысячной купюрой

Мужчину задержали на месте
Марина АНТОНОВА
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Житель Брянска попытался расплатиться в гипермаркете на улице Ульянова поддельной пятитысячной купюрой.

Мужчина подал банкноту на кассе. Продавец засомневалась в ее подлинности и проверила на детекторе. Прибор зафиксировал фальшивку. Женщина нажала тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. И задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Его передали для дальнейшего разбирательства полицейским. Они проводят проверку по факту происшествия.