Житель Брянска расплатился в гипермаркете поддельной пятитысячной купюрой

Житель Брянска попытался расплатиться в гипермаркете на улице Ульянова поддельной пятитысячной купюрой.

Мужчина подал банкноту на кассе. Продавец засомневалась в ее подлинности и проверила на детекторе. Прибор зафиксировал фальшивку. Женщина нажала тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны, сообщают в пресс-службе управления Росгвардии по Брянской области. И задержали злоумышленника. Им оказался 45-летний местный житель. Его передали для дальнейшего разбирательства полицейским. Они проводят проверку по факту происшествия.