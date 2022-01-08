В Брянске за первую неделю нового года случилось 58 ДТП

В Брянске за первую неделю нового года, с 1 по 7 января, случилось 58 ДТП. В них механические повреждения получили 115 машин. К счастью, никто не пострадал, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В большинстве аварий столкнулись машины. Основная причина этих ДТП - неправильный проезд перекрестков.

- При пересечении регулируемого перекрестка на разрешающий сигнал светофора не торопитесь выезжать в числе первых, убедитесь, что все водители завершили маневр и остановились, - говорят в Госавтоинспекции. - На нерегулируемых перекрестках пропускайте тех, кто выезжает справа или движется по главной дороге.