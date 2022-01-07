В Брянске 12 января откроют выставку «Иллюзия лиц». Экспозицию разместят в городском выставочном зале на бульваре Гагарина.

На выставке покажут работы белорусского художника Вадиса Красовского. Их он сделал из монет. На каждой монете вручную нанесен защитный слой.

Необычные картины отразили образы выдающихся деятелей прошлого и настоящего. На них можно увидеть Николая II, королеву Англии Елизавету II, Бенджамина Франклина.

А также - Далай-ламу, Мао Цзэдуна, Сальвадора Дали, а также звезд современной сцены – Анатолия Ярмоленко, Филиппа Киркорова, Кристину Орбакайте, Пенелопу Крус.

Выставка будет работать до 13 марта.

Возрастное ограничения - 6+

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